Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 23:07
НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 20 листопада.
Про це інформують в «Волиньобленерго».
знайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.
Також вкотре просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують в «Волиньобленерго».
знайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.
Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.
Також вкотре просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 23:07
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
Сьогодні, 21:25
Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів
Сьогодні, 20:33
Медіа