Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ





Про це інформують в «Волиньобленерго».



знайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за



Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.



Також вкотре просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 20 листопада.Про це інформують в «Волиньобленерго».знайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.Також вкотре просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

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