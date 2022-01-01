Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ

Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 20 листопада.

Про це інформують в «Волиньобленерго».

знайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за ПОСИЛАННЯМ.

Навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Також вкотре просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: графіки відключень світла, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 23:07
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
Сьогодні, 22:00
У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
Сьогодні, 21:25
Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів
Сьогодні, 20:33
Схожі новини
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
Сьогодні, 22:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
Скільки доз вакцини проти грипу має Волинь і хто може нею щепитися Скільки доз вакцини проти грипу має Волинь і хто може нею щепитися
Сьогодні, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині завтра, 20 листопада, не буде світла. АДРЕСИ
Сьогодні, 23:07
 0
Дві волинянки привезли медалі з чемпіонату України з дзюдо
Сьогодні, 22:55
 0
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
Сьогодні, 22:00
 0
У Білорусі завершилися навчання мобілізованих солдатів армії РФ
Сьогодні, 21:25
 0
Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів
Сьогодні, 20:33
 0
Медіа
відео
1/8