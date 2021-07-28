Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України

Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України
У Ковельський історичний музей передали частину найбільшого в'язаного прапора України із надписами "Волинь" і "Ковель", який був створений в рамках проєкту "Ми єдині".

Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.

Частину прапора від Волині зв`язала місцева майстриня Оксана Шпарук.
Музей на Волині отримав частину найбільшого в'язаного прапора України

Проєкт "Ми єдині" тривав з квітня до жовтня 2022 року. Після презентації найбільшого в’язаного Прапора Єдності 14 жовтня у Чернігові, частину пледів волонтери повернули в регіони, решту продали, щоб зібрати кошти для потреб ЗСУ.

Для проєкту, авторами якого були ковельчани, знадобилося 400 в'язаних клаптиків: "Загалом було 2400 квадратів, які з`єднувалися в пледи, а згодом в прапор", – розповіла головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.

До патріотичної акції долучилися 350 майстринь з усієї України, із-за кордону та навіть з тимчасово окупованого Херсону. "Вони їх ховали у такі подушечки, якимось чином передавали на підконтрольну територію України, і тоді до Ковеля", – розповіла Мирослава Мороз.

В`язаний прапор із Волині благодійники передали до Ковельського історичного музею, він зберігатиметься в експозиції "Україна незламна".

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Теги: прапор, Волинь, музей, Ковель
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