Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів

Віктора Глинюка,



Про це



«О 8:30 коридором шани зустрічаємо загиблих на в’їзді в місто. Звідти кортеж прямуватиме до майдану Незалежності. О 9:00 розпочнеться панахида за участі духовенства. Закликаю всіх прийти і гідно вшанувати Захисників.



Після панахиди Артемія Голодюка та Віктора Глинюка проводимо до Свято-Духівського Собору. Прощання з Героями розпочнеться о 13:00. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



Героя Володимира Поліху проводимо до його будинку на вулиці Сірка, 5. Панахида відбудеться у Свято-Покровському храмі (біля ринку). Початок – об 11:00



Чин погребіння на Алеї слави Героїв.



Героя Віктора Крутія проводимо в рідне село Поромів, де відбудеться панахида та погребіння.



Згідно з моїм розпорядженням 20 листопада – День жалоби в Нововолинській громаді. Схиляємося перед подвигом Захисників і молимося за їхній вічний спокій», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 20 листопада, Нововолинськ зустріне чотирьох Героїв: нововолинців Артемія Голодюка Володимира Поліху та Віктора Крутія з Поромівської громади.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.«О 8:30 коридором шани зустрічаємо загиблих на в’їзді в місто. Звідти кортеж прямуватиме до майдану Незалежності. О 9:00 розпочнеться панахида за участі духовенства. Закликаю всіх прийти і гідно вшанувати Захисників.Після панахиди Артемія Голодюка та Віктора Глинюка проводимо до Свято-Духівського Собору. Прощання з Героями розпочнеться о 13:00. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).Героя Володимира Поліху проводимо до його будинку на вулиці Сірка, 5. Панахида відбудеться у Свято-Покровському храмі (біля ринку). Початок – об 11:00Чин погребіння на Алеї слави Героїв.Героя Віктора Крутія проводимо в рідне село Поромів, де відбудеться панахида та погребіння.Згідно з моїм розпорядженням 20 листопада – День жалоби в Нововолинській громаді. Схиляємося перед подвигом Захисників і молимося за їхній вічний спокій», – йдеться у повідомленні.

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