Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів

Завтра, 20 листопада, Волинь зустріне 4 загиблих воїнів
У неділю, 20 листопада, Нововолинськ зустріне чотирьох Героїв: нововолинців Артемія Голодюка, Віктора Глинюка, Володимира Поліху та Віктора Крутія з Поромівської громади.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«О 8:30 коридором шани зустрічаємо загиблих на в’їзді в місто. Звідти кортеж прямуватиме до майдану Незалежності. О 9:00 розпочнеться панахида за участі духовенства. Закликаю всіх прийти і гідно вшанувати Захисників.

Після панахиди Артемія Голодюка та Віктора Глинюка проводимо до Свято-Духівського Собору. Прощання з Героями розпочнеться о 13:00. Чин погребіння на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Героя Володимира Поліху проводимо до його будинку на вулиці Сірка, 5. Панахида відбудеться у Свято-Покровському храмі (біля ринку). Початок – об 11:00

Чин погребіння на Алеї слави Героїв.

Героя Віктора Крутія проводимо в рідне село Поромів, де відбудеться панахида та погребіння.

Згідно з моїм розпорядженням 20 листопада – День жалоби в Нововолинській громаді. Схиляємося перед подвигом Захисників і молимося за їхній вічний спокій», – йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі воїни, Нововолинськ
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