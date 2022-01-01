На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська





Про це Борис Карпус.



Володимир Поліха, 1989 року народження, та Віктор Глинюк, 1995 року народження загинули, захищаючи рідну землю.



Інформація щодо прибуття та прощання із Захисниками буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові із Нововолинська віддали мвоє життя за незалежність України у боях із російськими загарбниками.Про це повідомляє Нововолинський міський голова, 1989 року народження, та, 1995 року народження загинули, захищаючи рідну землю.Інформація щодо прибуття та прощання із Захисниками буде згодом.

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