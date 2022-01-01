На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська

На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська
Військові із Нововолинська віддали мвоє життя за незалежність України у боях із російськими загарбниками.

Про це повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Володимир Поліха, 1989 року народження, та Віктор Глинюк, 1995 року народження загинули, захищаючи рідну землю.

Інформація щодо прибуття та прощання із Захисниками буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: загиблі військові, Нововолинськ
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