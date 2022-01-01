У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО

У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО
У 100-ій бригаді тероборони Волині служить гранатометник роти вогневої підтримки одного з окремих батальйонів Андрій. Ця людина-оптимізм має псевдо «Мультик».

Про це розповідають на сторінці бригади.

Історія позивного сягає ще 2015-2016 років, коли Андрій брав участь в АТО. У мирному житті чоловік працював телерадіомеханіком, а ще захоплювався колекціонуванням ножів. До речі, його колекція холодної зброї вже нараховує до 200 екземплярів.

24 лютого, йдучи до військкомату, «Мультик» прихопив із собою й мачете (широкий, довгий ніж латиноамериканського походження, який використовується як зброя та сільськогосподарське знаряддя).
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО

«Виникає цілком логічне запитання: «На біса бійцю в ЗСУ мачете?!». – Та виявляється, з цієї штукенції є неабияка практична користь. Скажімо, колоритною «шаблюкою»… дуже зручно рубати дрова – дає фору традиційній сокирі!» - розповідають у бригаді.

І навіть воріженьків «кубиками» можна буде за допомогою цього мачете можна покришити, каже Андрій.
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гранатометник, Мультик, тероборона, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На які напрямки Росія може перекинути сили з-під Херсона
Сьогодні, 16:00
На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк
Сьогодні, 15:23
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО
Сьогодні, 15:17
Експерт розповів, скільки зараз ракет Росія здатна виробляти сама
Сьогодні, 14:51
На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
У волинській теробороні служить митець «Хоттабич». ФОТО У волинській теробороні служить митець «Хоттабич». ФОТО
02 листопад, 10:00
Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО Як волинські тероборонівці готуються до зими. ВІДЕО
30 жовтень, 20:33
Тероборона Волині потребує медиків Тероборона Волині потребує медиків
17 жовтень, 12:24
На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО На Волині фітнес-тренерка пішла служити в тероборону. ВІДЕО
15 жовтень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На які напрямки Росія може перекинути сили з-під Херсона
Сьогодні, 16:00
 0
На війні із Росією загинув лучанин Роман Грицюк
Сьогодні, 15:23
 0
У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО
Сьогодні, 15:17
 0
Експерт розповів, скільки зараз ракет Росія здатна виробляти сама
Сьогодні, 14:51
 0
На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська
Сьогодні, 14:34
 0
Медіа
відео
1/8