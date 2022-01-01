У волинській теробороні служить телерадіомеханік з позивним «Мультик». ФОТО

У 100-ій бригаді тероборони Волині служить гранатометник роти вогневої підтримки одного з окремих батальйонів. Ця людина-оптимізм має псевдо «Мультик».Про це розповідають на сторінці бригади.Історія позивного сягає ще 2015-2016 років, коли Андрій брав участь в АТО. У мирному житті чоловік працював телерадіомеханіком, а ще захоплювався колекціонуванням ножів. До речі, його колекція холодної зброї вже нараховує до 200 екземплярів.24 лютого, йдучи до військкомату, «Мультик» прихопив із собою й мачете (широкий, довгий ніж латиноамериканського походження, який використовується як зброя та сільськогосподарське знаряддя).«Виникає цілком логічне запитання: «На біса бійцю в ЗСУ мачете?!». – Та виявляється, з цієї штукенції є неабияка практична користь. Скажімо, колоритною «шаблюкою»… дуже зручно рубати дрова – дає фору традиційній сокирі!» - розповідають у бригаді.І навіть воріженьків «кубиками» можна буде за допомогою цього мачете можна покришити, каже Андрій.