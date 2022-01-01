Експерт розповів, скільки зараз ракет Росія здатна виробляти сама

Експерт розповів, скільки зараз ракет Росія здатна виробляти сама
Росія зараз використовує ракети, які є радянськими проектами. Їхні характеристики були підвищені завдяки обладнанню та запчастинам іноземного походження.

Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо" зауважив, що ракетні запаси агресора є відновлювальними, пише УНІАН.

"Росіяни мають виробництво ракет, яке не є серійним, а залежне від контрабанди запчастин, які у своїй більшості мають іноземне походження. Фактично всі ракети, які зараз використовує Росія, є радянськими проектами, а свої характеристики вони підвищили шляхом використання обладнання та запчастин іноземного походження. Ці підвищені характеристики надають їм деякі переваги перед ППО. Однак, саме залежність від іноземних запчастин і робить їх виробництво поштучним. Тобто, якщо є все необхідне, то вони можуть робити 2-3 ракети на тиждень, а можливо навіть і менше, бо залежить від наявності запчастин", - пояснив він.

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Теги: Росія, ракети, виробляти ракети
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