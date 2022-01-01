Окупанти хочуть зупинити атомні електростанції України

Окупанти хочуть зупинити атомні електростанції України
Метою ракетного удару з боку Росії 15 листопада була зупинка атомних електростанцій України.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, зазначивши при цьому, що основні влучання були по підстанціях.

"Ймовірно, їх енергетики, які мають схеми живлення нашої енергосистеми, підказали військовим куди бити, щоб зупинити наші АЕС. Однак ми змогли швидко залучити резервні схеми живлення для забезпечення роботи станцій", - сказав він.

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Теги: АЕС, окупанти, Україна
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