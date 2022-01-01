Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра

Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.

Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.

Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дніпро, ЗСУ, контрнаступ, рубежі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська
Сьогодні, 14:34
Окупанти хочуть зупинити атомні електростанції України
Сьогодні, 14:15
Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Сьогодні, 13:50
Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключень світла на Волині
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині повільніший, ніж на Харківщині Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині повільніший, ніж на Харківщині
13 вересень, 01:16
ЗСУ звільнили ще три села на Харківщині ЗСУ звільнили ще три села на Харківщині
23 квітень, 11:01
Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні із Росією загинули двоє волинян із Нововолинська
Сьогодні, 14:34
 0
Окупанти хочуть зупинити атомні електростанції України
Сьогодні, 14:15
 0
Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Сьогодні, 13:50
 0
Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
 0
Відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключень світла на Волині
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8