Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра





Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає



Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.



Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, передає 24 канал. Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.

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