Контрнаступ ЗСУ: українські воїни вийшли на рубіж на правому березі Дніпра
Сьогодні, 13:50
Українські військові продовжують знищувати ворога та вибивати його з рідної землі. Стало відомо, що ЗСУ вийшли на рубіж на правому березі Дніпра.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.
Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.
Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.
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Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал.
Ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та відступати. Уже відомо, що нашим захисникам і захисницям вдалося вийти на рубіж на правому березі Дніпра.
Він зазначив, що на Півдні у рамках контрнаступальної операції вже вдалося звільнити 198 населених пунктів.
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