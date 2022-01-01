Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
Внаслідок російської атаки на Дніпро сьогодні вранці постраждали 14 людей. Усі вони у лікарнях.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 17 листопада, у Telegram.
«Вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Всі в лікарнях міста», – написав Резніченко.
Відео моменту ракетного удару по Дніпру опублікував президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Дніпрі та Києві у четвер вранці 17 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 17 листопада, у Telegram.
«Вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Всі в лікарнях міста», – написав Резніченко.
Відео моменту ракетного удару по Дніпру опублікував президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у Дніпрі та Києві у четвер вранці 17 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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