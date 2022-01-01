Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО

Росія вдарила по Дніпру: 14 жителів – поранені. ВІДЕО
Внаслідок російської атаки на Дніпро сьогодні вранці постраждали 14 людей. Усі вони у лікарнях.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 17 листопада, у Telegram.

«Вже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Всі в лікарнях міста», – написав Резніченко.

Відео моменту ракетного удару по Дніпру опублікував президент України Володимир Зеленський.



Нагадаємо, у Дніпрі та Києві у четвер вранці 17 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Теги: Дніпро, атака, росіяни, обстріл
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