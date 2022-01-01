У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:17
У містах Дніпро і Київ у четвер вранці 17 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного» та голова Київської ОВА.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти «Суспільного» о 08:30.
У місті та області триває повітряна тривога.
У Києві о 08:56 також було чути вибух.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.
За не підтвердженою поки інформацією, засоби протиповітряної оборони працюють ще в низці областей.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 09:20 17 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо - один постраждалий.
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Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного» та голова Київської ОВА.
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти «Суспільного» о 08:30.
У місті та області триває повітряна тривога.
У Києві о 08:56 також було чути вибух.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.
За не підтвердженою поки інформацією, засоби протиповітряної оборони працюють ще в низці областей.
ОНОВЛЕНО:
Станом на 09:20 17 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо - один постраждалий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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