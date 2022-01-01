У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО

У містах Дніпро і Київ у четвер вранці 17 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного» та голова Київської ОВА.У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти «Суспільного» о 08:30.У місті та області триває повітряна тривога.У Києві о 08:56 також було чути вибух.Голова Київської ОВАповідомив, що в області працює ППО.За не підтвердженою поки інформацією, засоби протиповітряної оборони працюють ще в низці областей.ОНОВЛЕНО:Станом на 09:20 17 листопада заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо - один постраждалий.