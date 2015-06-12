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Росія вдарила ракетами по Одещині

Росія вдарила ракетами по Одещині
Одеська область вранці 17 листопада зазнала ракетного удару по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.

Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - написав Марченко.

Нагадаємо, у Дніпрі та Києві вранці 17 листопада також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Києві працює ППО, натомість у Дніпрі є влучання

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Теги: Одеса, Максим Марченко, вибухи
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