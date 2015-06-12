Росія вдарила ракетами по Одещині





Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.



"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.



Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - написав Марченко.



Нагадаємо, у Дніпрі та Києві вранці 17 листопада також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Києві працює ППО, натомість у Дніпрі є влучання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одеська область вранці 17 листопада зазнала ракетного удару по об’єкту інфраструктури.Про це повідомив голова Одеської ОВА"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - написав Марченко.Нагадаємо,під час повітряної тривоги. У Києві працює ППО, натомість у Дніпрі є влучання

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