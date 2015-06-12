Росія вдарила ракетами по Одещині
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Одеська область вранці 17 листопада зазнала ракетного удару по об’єкту інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.
Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - написав Марченко.
Нагадаємо, у Дніпрі та Києві вранці 17 листопада також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Києві працює ППО, натомість у Дніпрі є влучання
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області.
Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", - написав Марченко.
Нагадаємо, у Дніпрі та Києві вранці 17 листопада також пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У Києві працює ППО, натомість у Дніпрі є влучання
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