Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:09
Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
‒літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
‒літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Києві та Дніпрі – вибухи. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:17
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:46
Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів
Сьогодні, 10:09
Курс валют у Луцьку 17 листопада
Сьогодні, 09:26
Медіа