Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,

‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,

‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,

‒ РСЗВ – 393 (+0) од,

‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

‒літаків – 278 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,

‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,

‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,

‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,‒ РСЗВ – 393 (+0) од,‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,‒літаків – 278 (+0) од,‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.Дані уточнюються.

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