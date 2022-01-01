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Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів

Сили українського спротиву вже знищили понад 83 тисячі російських окупантів
Росія у війні проти України вже втратила 83 110 військових, 2 878 танків та 5 804 бойових броньованих машини.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook вранці 17 листопада.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.11 орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
‒ танків ‒ 2 878 (+7) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
‒ артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
‒ РСЗВ – 393 (+0) од,
‒ засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
‒літаків – 278 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 261 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
‒ крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
‒ спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати ворога, війна
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