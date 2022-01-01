Росія вночі обстріляла житлові будинки на Запоріжжі: четверо загиблих

Російські окупаційні війська в ніч проти 17 листопада обстріляли житлові будинки у Вільнянському районі Запорізької області: є четверо загиблих.Про це повідомили голова Запорізької ОВАта заступник голови Офісу президентаЗагалом було влучання трьох ракет, внаслідок яких зокрема було зруйновано двоповерховий будинок. В одній з обстріляних будівель жили 3 родини — загалом близько 10 людей. Зараз рятувальники працюють над деблокуванням людей з-під завалів.Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.