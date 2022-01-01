Росія вночі обстріляла житлові будинки на Запоріжжі: четверо загиблих
Сьогодні, 10:37
Російські окупаційні війська в ніч проти 17 листопада обстріляли житлові будинки у Вільнянському районі Запорізької області: є четверо загиблих.
Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Загалом було влучання трьох ракет, внаслідок яких зокрема було зруйновано двоповерховий будинок. В одній з обстріляних будівель жили 3 родини — загалом близько 10 людей. Зараз рятувальники працюють над деблокуванням людей з-під завалів.
Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.
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Про це повідомили голова Запорізької ОВА Олександр Старух та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Загалом було влучання трьох ракет, внаслідок яких зокрема було зруйновано двоповерховий будинок. В одній з обстріляних будівель жили 3 родини — загалом близько 10 людей. Зараз рятувальники працюють над деблокуванням людей з-під завалів.
Росія регулярно обстрілює підконтрольні Києву населені пункти Запорізької області, які розташовані неподалік від лінії зіткнення. Наприклад, у ніч проти 15 листопада окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.
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Коментарі 1
Я мерзенний трикратний крадій-мародер мізерних пенсій в пенсіонерів клоун зеленський Підорне ХYЙЛО ла-ла-ла!!
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