На Волині горіли три житлові будинки

На Волині горіли три житлові будинки
Волинські рятувальники ліквідували три пожежі в житлових будинках.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Волинській області.

Зокрема, інформують, що 17 листопада о 04:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селі Красноволя Ковельського району. На виклик направили відділення 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель. Рятувальники о 06:01 ліквідували пожежу, врятувавши будинок від знищення.

Причину пожежі встановлюють.

Окрім того, 16 листопада о 14:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку на вулиці Володимирській в смт Стара Вижівка Ковельського району. На місце події прибули відділення чергового караулу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка, які о 14:43 ліквідували пожежу.

Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Цього ж дня о 20:04 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в житловому будинку на вул. Відродження в селі Кругель Ковельського району. На виклик направлено відділення 4-ї та 19-ї ДПРЧ м. Ковель. Пожежу погасили люди до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

За попередніми даними, ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження під час куріння власником.

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Теги: пожежі, рятувальники
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