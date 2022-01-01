У Луцьку знову відкрився McDonald’s
Сьогодні, 11:09
У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s.
Про це на своїй сторінці повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Нагадаємо, заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.
Наразі він може приймати відвідувачів.
Раніше McDonald’s відновив роботу у Києві, Львові, Черкасах, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному та Борисполі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це на своїй сторінці повідомив мер міста Ігор Поліщук.
Нагадаємо, заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.
Наразі він може приймати відвідувачів.
Раніше McDonald’s відновив роботу у Києві, Львові, Черкасах, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному та Борисполі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку знову відкрився McDonald’s
Сьогодні, 11:09
На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 10:46
Медіа