У Луцьку знову відкрився McDonald’s





Про це на своїй сторінці Ігор Поліщук.



Нагадаємо, заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.



Наразі він може приймати відвідувачів.



Раніше McDonald’s відновив роботу у Києві, Львові, Черкасах, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному та Борисполі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s.Про це на своїй сторінці повідомив мер містаНагадаємо, заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.Наразі він може приймати відвідувачів.Раніше McDonald’s відновив роботу у Києві, Львові, Черкасах, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному та Борисполі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію