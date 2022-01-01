У Луцьку знову відкрився McDonald’s

У Луцьку знову відкрився McDonald’s
У Луцьку, сьогодні 17 листопада, знову відкрився McDonald’s.

Про це на своїй сторінці повідомив мер міста Ігор Поліщук.

Нагадаємо, заклад припинив роботу з дня повномашстабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

Наразі він може приймати відвідувачів.

Раніше McDonald’s відновив роботу у Києві, Львові, Черкасах, Тернополі, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Рівному та Борисполі.

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Теги: McDonald’s, Луцьк, варте уваги
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