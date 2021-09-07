Понад місяць розшукують безвісти зниклого 50-річного лучанина. ФОТО

Іванова Андрія Івановича, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, місцезнаходження його невідоме.



Його прикмети: на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.



Був одягнений: у куртка темно синього кольору, джинсові брюки, кросівки синього кольору.



Особливі прикмети: під правим оком є невеликий шрам.



Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95,0664194912, 0502328242 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області уже понад місяць розшукують безвісти зниклого, 20 лютого 1972 року народження, жителя Луцька.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік 12 жовтня пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся, місцезнаходження його невідоме.на вигляд 50 років, зріст 184 см, худорлявої тілобудови, волосся сиве коротке, очі блакитного кольору.у куртка темно синього кольору, джинсові брюки, кросівки синього кольору.під правим оком є невеликий шрам.Громадянам, яким відома будь-яка інформація про вказану особу прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95,0664194912, 0502328242 або 102.

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