Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку

Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку
Поліцейські встановили особу чоловіка, тіло якого виявили 16 листопада у парку 900-річчя в Луцьку. Це – лучанин 1962 року народження.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Інформують, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

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Теги: парк 900-річчя, тіло
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