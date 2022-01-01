Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку

тіло якого виявили 16 листопада у парку 900-річчя в Луцьку. Це – лучанин 1962 року народження.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Інформують, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.



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