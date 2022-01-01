Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку
Сьогодні, 11:39
Поліцейські встановили особу чоловіка, тіло якого виявили 16 листопада у парку 900-річчя в Луцьку. Це – лучанин 1962 року народження.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Інформують, що слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявили.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку
Сьогодні, 11:39
У Луцьку знову відкрився McDonald’s
Сьогодні, 11:09
Медіа