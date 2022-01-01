Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова
Сьогодні, 11:48
Російські війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє людей.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано потрапляння по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу", - написав він.
Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдали масованих ударів по українським містам. Є інформація про "прильоти" та роботу системи ППО.
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Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано потрапляння по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу", - написав він.
Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдали масованих ударів по українським містам. Є інформація про "прильоти" та роботу системи ППО.
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