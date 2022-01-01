Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова

Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова
Російські війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано потрапляння по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу", - написав він.

Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдали масованих ударів по українським містам. Є інформація про "прильоти" та роботу системи ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харків, інфраструктура, обстріли
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
Сьогодні, 12:14
Від ранку біля луцького McDonald’s – черга
Сьогодні, 11:58
Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Харкова
Сьогодні, 11:48
Встановили особу чоловіка, тіло якого знайшли у парку 900-річчя в Луцьку
Сьогодні, 11:39
Завтра, 18 листопада, Луцьк прощатиметься із загиблими військовими
Сьогодні, 11:34
Схожі новини
Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру
27 жовтень, 13:33
Росія обстріляла Харків: є постраждалі Росія обстріляла Харків: є постраждалі
21 жовтень, 09:21
Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок Скільки інфраструктурних об’єктів України окупанти пошкодили за ранок
10 жовтень, 14:15
Росія обстріляла центр Харкова: поранені 3 дітей Росія обстріляла центр Харкова: поранені 3 дітей
09 вересень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині покарали залізничника, який розповідав про перевезення озброєння областю
Сьогодні, 13:00
 0
У старій частині Луцька знову виявили провалля
Сьогодні, 12:46
 0
Розповіли, як працюватиме відновлений McDonald’s у Луцьку
Сьогодні, 12:30
 0
Українські біженці в Європі: актуальна ситуація
Сьогодні, 12:22
 0
Волинський військовослужбовець вперше зустрівся із новонародженою донечкою. ФОТО
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8