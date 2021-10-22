Від ранку біля луцького McDonald’s – черга
Сьогодні, 11:58
17 листопада у Луцьку відновив роботу ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s.
Про це повідомляє Суспільне.
Станом на 11:30 біля закладу вишикувалася черга з охочих потрапити у ресторан.
На офіційних сторінках у соцмережах мережі про відкриття закладу у Луцьку поки не сповіщали.
Перший, і поки єдиний ресторан мережі в обласному центрі Волині працював із вересня 2021-го. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну заклади швидкого харчування призупинили роботу.
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Про це повідомляє Суспільне.
Станом на 11:30 біля закладу вишикувалася черга з охочих потрапити у ресторан.
На офіційних сторінках у соцмережах мережі про відкриття закладу у Луцьку поки не сповіщали.
Перший, і поки єдиний ресторан мережі в обласному центрі Волині працював із вересня 2021-го. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну заклади швидкого харчування призупинили роботу.
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