Від ранку біля луцького McDonald’s – черга

Від ранку біля луцького McDonald’s – черга
17 листопада у Луцьку відновив роботу ресторан мережі швидкого харчування McDonald’s.

Про це повідомляє Суспільне.

Станом на 11:30 біля закладу вишикувалася черга з охочих потрапити у ресторан.

На офіційних сторінках у соцмережах мережі про відкриття закладу у Луцьку поки не сповіщали.
Від ранку біля луцького McDonald’s – черга

Перший, і поки єдиний ресторан мережі в обласному центрі Волині працював із вересня 2021-го. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну заклади швидкого харчування призупинили роботу.

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Теги: черга, McDonald’s, Луцьк
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