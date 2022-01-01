Українські біженці в Європі: актуальна ситуація





Куди поїхала основна частина українців

Після початку повномасштабного вторгнення основна хвиля мігрантів прийшлася на Польщу – в ній офіційно зареєстровані більше півтора мільйона наших громадян. В Німеччині перебуває понад мільйон українців. Цікаво, що основна частина прибула в перші місяці війни – у березні та квітні. На сьогодні до Німеччини прибуває біля 150 осіб щодоби – про це розповів уповноважений уряду країни з питань міграції.



Третє місце за кількістю біженців з України зайняла Чехія – в ній зараз проживає більше 455 тисяч українців. За Чехією – Італія, Іспанія, Туреччина, Британія (від 142 до 170 тисяч), Франція, Словаччина, Молдова (95-118 тисяч українських біженців). Менше 10 тисяч осіб зареєстровані в таких країнах як Мальта, Ісландія, Албанія, Азербайджан, Північна Македонія, Люксембург, Словенія. Деякі держави не відчули на собі особливого впливу міграційної кризи, що почалась через війну в Україні – це Боснія та Герцеговина, Ліхтенштейн, Вірменія.



Верховний комісар ООН у справах біженців на території Європи підкреслює, що більше 4 мільйонів громадян України офіційно отримали статус, що надає їм тимчасовий захист. З кінця травня ця цифра потроху зростає, але не так активно, як на початку війни.



Що відбувається зараз. Реальні факти та прогнози

Всі чудово розуміють, що поки в Україні йде війна, біженці не почнуть масово повертатись додому. Хтось втомлюється на чужині та їде назад (якщо є куди, територія не перебуває в окупації, вціліло житло), але це незначна частина. Також світ спостерігає другу хвилю міграції – люди зрозуміли, що бойові дії затягуються на невизначений термін, поглибились проблеми з робочими місцями, країна-агресор почала виводити з ладу енергосистему та об'єкти критичної інфраструктури. Українці втомились чекати на краще та почали шукати тимчасовий прихисток, де можна спокійно жити і працювати.



Польща з перших днів війни активно приймала біженців з України, тепло зустрічала їх, надавала все необхідне. Зараз країна готова до нового потоку біженців восени, взимку. Мешканці українських міст, де немає тепла, газу, світла, будуть шукати прихисток у сусідніх містах і країнах. Вже влітку керівник Підкарпатського відділу Польського Червоного Хреста М. Марушак підкреслював – гуманітарні організації у Польщі готові приймати біженців стільки, скільки буде потрібно.



Польські експерти з міграційних питань кажуть, що ситуація стабілізувалась, українці мігрують, проте їхня чисельність стабільна. Багато жінок вже знайшли роботу, хтось відкрив бізнес, діти навчаються у польських школах. Орендоване житло має здебільшого досить комфортні умови, тож мігранти не поспішають повертатись додому, де ситуація досі нестабільна.



Не варто забувати, що у Польщі для українців досі діє програма виплат 500+, можливість безкоштовно проживати у польських сім'ях та отримувати допомогу від ООН. Також усі охочі можуть оформити Карту побиту та Карту поляка, допомагають з цим питанням юристи міграційної компанії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, на думку представників ООН, призвело до найбільшої кризи міграції з часів Другої світової. Згідно з різними даними, тільки на території Європи зараз перебувають майже 8 мільйонів українських біженців. Реальні цифри, як вважають міграційні експерти Migronium, можуть бути більшими та зростати на тлі погіршення економічної та соціальної ситуації в Україні.Після початку повномасштабного вторгнення основна хвиля мігрантів прийшлася на Польщу – в ній офіційно зареєстровані більше півтора мільйона наших громадян. В Німеччині перебуває понад мільйон українців. Цікаво, що основна частина прибула в перші місяці війни – у березні та квітні. На сьогодні до Німеччини прибуває біля 150 осіб щодоби – про це розповів уповноважений уряду країни з питань міграції.Третє місце за кількістю біженців з України зайняла Чехія – в ній зараз проживає більше 455 тисяч українців. За Чехією – Італія, Іспанія, Туреччина, Британія (від 142 до 170 тисяч), Франція, Словаччина, Молдова (95-118 тисяч українських біженців). Менше 10 тисяч осіб зареєстровані в таких країнах як Мальта, Ісландія, Албанія, Азербайджан, Північна Македонія, Люксембург, Словенія. Деякі держави не відчули на собі особливого впливу міграційної кризи, що почалась через війну в Україні – це Боснія та Герцеговина, Ліхтенштейн, Вірменія.Верховний комісар ООН у справах біженців на території Європи підкреслює, що більше 4 мільйонів громадян України офіційно отримали статус, що надає їм тимчасовий захист. З кінця травня ця цифра потроху зростає, але не так активно, як на початку війни.Всі чудово розуміють, що поки в Україні йде війна, біженці не почнуть масово повертатись додому. Хтось втомлюється на чужині та їде назад (якщо є куди, територія не перебуває в окупації, вціліло житло), але це незначна частина. Також світ спостерігає другу хвилю міграції – люди зрозуміли, що бойові дії затягуються на невизначений термін, поглибились проблеми з робочими місцями, країна-агресор почала виводити з ладу енергосистему та об'єкти критичної інфраструктури. Українці втомились чекати на краще та почали шукати тимчасовий прихисток, де можна спокійно жити і працювати.Польща з перших днів війни активно приймала біженців з України, тепло зустрічала їх, надавала все необхідне. Зараз країна готова до нового потоку біженців восени, взимку. Мешканці українських міст, де немає тепла, газу, світла, будуть шукати прихисток у сусідніх містах і країнах. Вже влітку керівник Підкарпатського відділу Польського Червоного Хрестапідкреслював – гуманітарні організації у Польщі готові приймати біженців стільки, скільки буде потрібно.Польські експерти з міграційних питань кажуть, що ситуація стабілізувалась, українці мігрують, проте їхня чисельність стабільна. Багато жінок вже знайшли роботу, хтось відкрив бізнес, діти навчаються у польських школах. Орендоване житло має здебільшого досить комфортні умови, тож мігранти не поспішають повертатись додому, де ситуація досі нестабільна.Не варто забувати, що у Польщі для українців досі діє програма виплат 500+, можливість безкоштовно проживати у польських сім'ях та отримувати допомогу від ООН. Також усі охочі можуть оформити Карту побиту та Карту поляка, допомагають з цим питанням юристи міграційної компанії Migronium , консультації для громадян України - безкоштовні.

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