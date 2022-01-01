Розповіли, як працюватиме відновлений McDonald’s у Луцьку





Про це повідомили у пресслужбі закладу.



Зал та тераса Луцького McDonald’s вміщає 340 місць для гостей. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з 6 двосторонніх терміналів самообслуговування, або заїхати на МакДрайв із двома лініями в’їзду, де меню представлене на сучасних цифрових бордах.



Для організації послуги доставки McDelivery у закладі облаштована окрема кімната для кур’єрів.



Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття.



"При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання", - повідомляють у пресслужбі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 листопада відновив роботу ресторан McDonald’s у м. Луцьку на просп. Соборності, 43 (ТРЦ ПортCity). Він відкриватиметься о 10:00, разом з початком роботи центру, і закриватиметься о 21:00, як і всі заклади в мережі McDonald’s.Про це повідомили у пресслужбі закладу.Зал та тераса Луцького McDonald’s вміщає 340 місць для гостей. Відвідувачі можуть зробити замовлення всередині ресторану на одному з 6 двосторонніх терміналів самообслуговування, або заїхати на МакДрайв із двома лініями в’їзду, де меню представлене на сучасних цифрових бордах.Для організації послуги доставки McDelivery у закладі облаштована окрема кімната для кур’єрів.Згідно з розширеними правилами безпеки, під час повітряної тривоги заклади закриватимуться, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття."При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжить роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня. Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання", - повідомляють у пресслужбі.

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