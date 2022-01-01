У старій частині Луцька знову виявили провалля
Сьогодні, 12:46
17 листопада поруч Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку виявили повторний провал пішохідної частини дорожнього покриття.
Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.
Попередній провал, що утворився на цьому ж місці 23 жовтня обстежили, засипали та відновили мощення.
"Археологічної складової в провалі зафіксовано не було, скоріше за все наявний глибокий вимив грунту грунтовими водами чи гідромережами. Обгороджуємо, звернулися з проханням про усунення аварійної ситуації до Луцької міської ради", - пише Баюк.
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Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.
Попередній провал, що утворився на цьому ж місці 23 жовтня обстежили, засипали та відновили мощення.
"Археологічної складової в провалі зафіксовано не було, скоріше за все наявний глибокий вимив грунту грунтовими водами чи гідромережами. Обгороджуємо, звернулися з проханням про усунення аварійної ситуації до Луцької міської ради", - пише Баюк.
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