У старій частині Луцька знову виявили провалля

У старій частині Луцька знову виявили провалля
17 листопада поруч Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку виявили повторний провал пішохідної частини дорожнього покриття.

Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

Попередній провал, що утворився на цьому ж місці 23 жовтня обстежили, засипали та відновили мощення.

"Археологічної складової в провалі зафіксовано не було, скоріше за все наявний глибокий вимив грунту грунтовими водами чи гідромережами. Обгороджуємо, звернулися з проханням про усунення аварійної ситуації до Луцької міської ради", - пише Баюк.

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Теги: провалля, Луцьк, Старе місто
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