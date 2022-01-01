У старій частині Луцька знову виявили провалля





Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй



Попередній провал, що утворився на цьому ж місці 23 жовтня обстежили, засипали та відновили мощення.



"Археологічної складової в провалі зафіксовано не було, скоріше за все наявний глибокий вимив грунту грунтовими водами чи гідромережами. Обгороджуємо, звернулися з проханням про усунення аварійної ситуації до Луцької міської ради", - пише Баюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 листопада поруч Кафедрального костелу Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку виявили повторний провал пішохідної частини дорожнього покриття.Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби Українина своїй сторінці у Facebook.Попередній провал, що утворився на цьому ж місці 23 жовтня обстежили, засипали та відновили мощення."Археологічної складової в провалі зафіксовано не було, скоріше за все наявний глибокий вимив грунту грунтовими водами чи гідромережами. Обгороджуємо, звернулися з проханням про усунення аварійної ситуації до Луцької міської ради", - пише Баюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію