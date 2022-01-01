Відповіли на найпоширеніші запитання щодо відключень світла на Волині

Наразі по всій Волинській області застосоване періодичне відключення світла.У Волинській обласній військовій адміністрації розповіли про види відключень та відповіли на найпоширеніші запитання волинян.Їх є два.планові відключення (ГПВ). Вони необхідні для того, щоб збалансувати систему і запобігти порушенням її роботи. Саме про такі відключення ПрАТ «Волиньобленерго»аварійні відключення (ГАВ). Вже вкотре ворог цілеспрямовано атакує підстанції по усій країні. Через удари ракет, енергетична система частково зруйнована або нестабільна. Для забезпечення області електроенергією в повному обсязі не вистачає потужності і така ситуація не лише на Волині. Енергетики працюють цілодобово та без вихідних, однак неможливо спрогнозувати час і тривалість аварійних відключень.Через паралельне застосування планового графіку погодинного відключення (ГПВ) та екстреного графіку аварійного відключення (ГАВ). Тому перерви в електропостачанні можуть тривати довше або електроенергія може зникати не в ті години, як заявлено у попередньо розробленому плані.Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятися від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється - це означає, що сусідній будинок чи навіть під'їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення.Ці заходи дають можливість уникнути хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.Волинян просять із розумінням поставитись до ситуації, що склалась. А також – з повагою до людей, які цілодобово працюють над ремонтом та відновленням наших електромереж та відповідають на тисячі дзвінків стурбованих жителів області.