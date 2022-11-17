Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
«Волиньобленерго» для виконання розпорядження НЕК «Укренерго» повинне забепечити фактичне відключення групи споживачів у відповідні години згідно з графіком.

Про це йдеться на сайті «Волиньобленерго».

ПрАТ «Волиньобленерго» опублікувало орієнтовний перелік вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.

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Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

«Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під'їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення», – інформують фахівці.

Зауважують, що під знеструмлення не підпадають об'єкти критичної інфраструктури, тому будинок який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.

Окрім того, звертають увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

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Теги: Світло, варте уваги, графіки відключень
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