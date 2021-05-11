Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Сьогодні, 02:29
Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.
За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.
Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.
За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.
Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Сьогодні, 02:29
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада
16 листопад, 23:19
Медіа