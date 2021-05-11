Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар





Про це



"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.



За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.



Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів.Про це повідомляє Міністерство юстиції України."Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.

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