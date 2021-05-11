Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар

Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Із початку 2022 року в Україні зареєстрували 200 409 нових шлюбів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Життя не спинити – воно триває попри війну і незгоди, попри марні намагання ворога зламати і знищити нас як націю! 200 409 нових сімей було зареєстровано в Україні цьогоріч (станом на 15 листопада)", – ідеться у повідомленні.

За даними Мін'юсту, лише з 15 жовтня до 15 листопада зареєстрували 15 509 шлюбів.

Окрім того, з початку року в Україні народилося 183 105 малюків, а за останній місяць – 16 162.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Весілля, кохання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Сьогодні, 02:29
У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою
Сьогодні, 01:33
Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:30
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада
16 листопад, 23:19
Схожі новини
Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
06 серпень, 20:29
Подружжя з Волині прожило пліч-о-пліч пів століття Подружжя з Волині прожило пліч-о-пліч пів століття
11 травень, 2021, 10:23
Більш ніж пів століття разом: подружжя з Волині поділилося зворушливою історією кохання. ФОТО Більш ніж пів століття разом: подружжя з Волині поділилося зворушливою історією кохання. ФОТО
14 лютий, 2020, 12:03
Волинянка вийшла заміж за коханого на візку. ФОТО Волинянка вийшла заміж за коханого на візку. ФОТО
15 лютий, 2019, 06:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із початку року в Україні одружилося понад 200 тисяч пар
Сьогодні, 02:29
 0
У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою
Сьогодні, 01:33
 0
Де на Волині сьогодні, 17 листопада, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:30
 0
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 16 листопада
16 листопад, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8