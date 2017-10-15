Зеленський заявив, що Україна з часом збудує «паралельну мережу», щоб мати електрику





Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам,



Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних містах.



Зеленський уточнив, що йдеться не про один модульний реактор, фахівці зробили пілотний варіант, але не можна говорити, що "ця модель запрацює вже завтра".



Бо зараз треба зробити так, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, в українських людей була хоч певна кількість електроенергії.



"Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з "Укренерго" та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.



Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.



У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її", – зазначив Зеленський.



Зеленський заявив, що удари по енергетиці – це найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії.



На його думку, Україна точно переживе цю зиму і переможе у війні.



Журналістка зазначила, що люди готові терпіти й робити запаси на зиму, але інформація про паралельну мережу їх би надихнула і втішила.



"Є паралельна мережа, якою ми займаємося. Ми її будуємо – і це дуже важливо для нас. Це пріоритет… Є два пріоритети, вони не послідовні. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму і коли весна й стане тепліше, ми займемося іншим, паралельним світом. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно", – зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів для вироблення електроенергії, але поки що всі ресурси задіяно на те, щоб захистити й відновити ту енергетичну систему, яка є.Про це заявив президент Українив інтерв’ю українським журналістам, передає "Українська правда".Україна вже домовилася США про будівництво малих модульних реакторів, які можна розмістити у важкодоступних містах.Зеленський уточнив, що йдеться не про один модульний реактор, фахівці зробили пілотний варіант, але не можна говорити, що "ця модель запрацює вже завтра".Бо зараз треба зробити так, щоб незалежно від того, куди влучають російські ракети, в українських людей була хоч певна кількість електроенергії."Те, що Україна розробила цікаву альтернативну систему постачання електрики, що ми на цьому шляху, що ми розуміємо точно з "Укренерго" та Міністерством енергетики, що ми будемо робити – як тільки можна буде голову підняти, ми це будемо робити. А поки що всі – від великих урядовців до менеджерів середньої ланки – всі працюють над тим, щоб захистити те, що є, і відновити те, чого нас позбавляють щоденно.Може, зараз важливо було б суспільству сказати і почути якусь нову мрію побудови мережі генерації – я не буду про це говорити.У нас є два пріоритети сьогодні. Є паралельна мережа, яку ми розробили, як ми будемо її будувати – точно не для публічності. Є пріоритет №1 щоденного захисту того, що в нас є. Це не просто так відновлюється електрика там, де нас позбавляють її", – зазначив Зеленський.Зеленський заявив, що удари по енергетиці – це найпотужніша зброя, яка залишилася в Росії.На його думку, Україна точно переживе цю зиму і переможе у війні.Журналістка зазначила, що люди готові терпіти й робити запаси на зиму, але інформація про паралельну мережу їх би надихнула і втішила."Є паралельна мережа, якою ми займаємося. Ми її будуємо – і це дуже важливо для нас. Це пріоритет… Є два пріоритети, вони не послідовні. Це не значить, що коли ми пройдемо цю зиму і коли весна й стане тепліше, ми займемося іншим, паралельним світом. Ми думаємо про ці дві речі, вони йдуть паралельно", – зауважив він.

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