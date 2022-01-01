Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники закликають утриматися від незаконного перетину кордону





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Прикордонники Чернівецького загону закликають охочих незаконно перетнути державний кордон – не робити цього, аби не наражати життя на небезпеку.



Річ у тім, що днями поблизу українсько-румунського кордону у Чернівецькій області камери зафіксували карпатського ведмедя, застерігають у Держприкордонслужбі.



Хижу тварину побачили на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".



"Дорослий ведмідь потрапив у поле зору спеціального обладнання серед ночі.



Господар Карпат неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", – зауважили прикордонники.



Також вони зазначили, що днями раніше на вказаній ділянці ДПСУ виявила та затримала порушників, які намагалися незаконно виїхати з України під час дії воєнного стану. Вони прямували до Румунії.



"Охоронці кордону в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", – наголошують у Держприкордонслужбі.



Прикордонники опублікували доказове фото з камери, яка зафіксувала хижака. На світлині також можна побачити трьох ухилянтів, яких затримали прикордонники під час спроби втекти з країни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Прикордонники Чернівецького загону закликають охочих незаконно перетнути державний кордон – не робити цього, аби не наражати життя на небезпеку.Річ у тім, що днями поблизу українсько-румунського кордону у Чернівецькій області камери зафіксували карпатського ведмедя, застерігають у Держприкордонслужбі.Хижу тварину побачили на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ"."Дорослий ведмідь потрапив у поле зору спеціального обладнання серед ночі.Господар Карпат неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", – зауважили прикордонники.Також вони зазначили, що днями раніше на вказаній ділянці ДПСУ виявила та затримала порушників, які намагалися незаконно виїхати з України під час дії воєнного стану. Вони прямували до Румунії."Охоронці кордону в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", – наголошують у Держприкордонслужбі.Прикордонники опублікували доказове фото з камери, яка зафіксувала хижака. На світлині також можна побачити трьох ухилянтів, яких затримали прикордонники під час спроби втекти з країни.

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