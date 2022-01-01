Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники закликають утриматися від незаконного перетину кордону

Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники закликають утриматися від незаконного перетину кордону
Державна прикордонна служба України закликає порушників не перетинати незаконно українсько-румунський кордон, оскільки там помітили ведмедя.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники Чернівецького загону закликають охочих незаконно перетнути державний кордон – не робити цього, аби не наражати життя на небезпеку.

Річ у тім, що днями поблизу українсько-румунського кордону у Чернівецькій області камери зафіксували карпатського ведмедя, застерігають у Держприкордонслужбі.

Хижу тварину побачили на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

"Дорослий ведмідь потрапив у поле зору спеціального обладнання серед ночі.

Господар Карпат неспішно здійснював своє патрулювання поблизу українсько-румунського кордону на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", – зауважили прикордонники.

Також вони зазначили, що днями раніше на вказаній ділянці ДПСУ виявила та затримала порушників, які намагалися незаконно виїхати з України під час дії воєнного стану. Вони прямували до Румунії.

"Охоронці кордону в черговий раз застерігають усіх правопорушників не наражати своє життя на небезпеку. Незаконні мандрівки Карпатами можуть бути досить небезпечними", – наголошують у Держприкордонслужбі.

Прикордонники опублікували доказове фото з камери, яка зафіксувала хижака. На світлині також можна побачити трьох ухилянтів, яких затримали прикордонники під час спроби втекти з країни.

Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники закликають утриматися від незаконного перетину кордону
Бігають ухилянти і ведмідь: прикордонники закликають утриматися від незаконного перетину кордону

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Теги: Прикордонники, ухилянти, ведмідь
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