Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою, – НСЗУ
Сьогодні, 05:00
Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тисяч людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
"Нині в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну. Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ", - повідомили фахівці.
Як отримати препарати хворим на цукровий діабет:
• Звернутися до ендокринолога.
Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт.
• Отримати рецепт на інсуліни.
Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає електроенергії чи доступу до ЕСОЗ.
Другий і подальші рецепти зможе виписати сімейний лікар на основі плану лікування в ЕСОЗ.
• Зауважимо, що час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву перепарату, а тип інсуліну відповідно до наступної класифікації:
· інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
· аналог інсуліну ультракороткої дії;
· аналог інсуліну тривалої дії;
· комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).
• Звернутися з рецептом в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів.
Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході "Доступні ліки. + Інсуліни". Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча до вас аптека.
У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.
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Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
"Нині в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну. Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ", - повідомили фахівці.
Як отримати препарати хворим на цукровий діабет:
• Звернутися до ендокринолога.
Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт.
• Отримати рецепт на інсуліни.
Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає електроенергії чи доступу до ЕСОЗ.
Другий і подальші рецепти зможе виписати сімейний лікар на основі плану лікування в ЕСОЗ.
• Зауважимо, що час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву перепарату, а тип інсуліну відповідно до наступної класифікації:
· інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
· аналог інсуліну ультракороткої дії;
· аналог інсуліну тривалої дії;
· комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).
• Звернутися з рецептом в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів.
Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході "Доступні ліки. + Інсуліни". Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча до вас аптека.
У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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