Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою, – НСЗУ

Українці з діабетом можуть отримати інсуліни безкоштовно або з доплатою, – НСЗУ
Українцям з цукровим діабетом відшкодують вартість інсулінів напряму аптекам. Майже 200 тисяч людей з інсулінозалежним діабетом скористалася цією можливістю.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

"Нині в програму реімбурсації входять 45 торгових назв препаратів інсуліну. Отримати препарати можна в будь-якій з 10 802 аптек в України, які мають договір з НСЗУ", - повідомили фахівці.

Як отримати препарати хворим на цукровий діабет:

• Звернутися до ендокринолога.

Лікар складе індивідуальний план лікування і внесе його в Електронну систему охорони здоров’я. В плані лікування ендокринолог зазначає тип інсуліну, дозування тощо. На основі цієї інформації генерується електронний рецепт.

• Отримати рецепт на інсуліни.

Перший рецепт на інсулін виписує ендокринолог. На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт. Паперовий рецепт лікар випише, якщо в медзакладі немає електроенергії чи доступу до ЕСОЗ.

Другий і подальші рецепти зможе виписати сімейний лікар на основі плану лікування в ЕСОЗ.

• Зауважимо, що час воєнного стану в рецепті лікар може вказати не торгову назву перепарату, а тип інсуліну відповідно до наступної класифікації:

· інсулін людський генно-інженерний: - короткої дії; - середньої дії;
· аналог інсуліну ультракороткої дії;
· аналог інсуліну тривалої дії;
· комбіновані інсуліни (людський генно-інженерний 30/70, аналоговий інсулін 30/70).

• Звернутися з рецептом в аптеку, яка має договір з НСЗУ на відпуск інсулінів.

Впізнати таку аптеку можна за наліпкою на вході "Доступні ліки. + Інсуліни". Або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже, де найближча до вас аптека.

У 2023 році пацієнти з діабетом зможуть отримувати за програмою реімбурсації тест-смужки.

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Теги: Інсулін, діабет, ліки, медицина
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