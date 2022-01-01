У Луцьку облаштовують колонки для видобування води





Одна з таких водозабірних колонок знаходиться на вулиці Зацепи, – розповіла голова ОСББ Віра Максимюк,



З її слів, свердловину пробурили декілька днів тому, аби під час критичної ситуації мешканці будинку могли набрати води.



"Це не питна вода, це для технічних цілей. Разом із установкою, із матеріалами ми заплатили 25 тисяч. Нас об'єдналося кілька будинків. Людям вийшло 40-50 з квартири", – каже Віра Максимюк.



Зі слів голови ОСББ, мешканці охоче склалися грішми на буріння свердловини. Мешканка будинку Лариса Бондар зазначила: вода потрібна постійно, аби помити руки, поїсти, погратися з дитиною.



Воду зі свердловини планують завезти на аналіз до приватної лабораторії, щоб переконатися у її безпечності. Голова ОСББ говорить, що після цього доступ до колонки обмежать і користуватимуться нею лише у випадку надзвичайних ситуацій.



"Три дні маємо спускати, щоб зійшов мул, потім оце все обмуруємо, закриємо і люди, які будуть мати ключик. Голови ОСББ чи старші по під'їзду в такі дні будуть мати змогу набирати", – сказала Віра Максимюк.



Свердловини для видобутку технічної води пробурили і в сусідніх дворах, зокрема на вулиці Кравчука, 15 та поблизу Конякіна, 33. Зі слів голови ОСББ, усього встановили сім водозабірних колонок.



"Ми встановили три колонки і я маю ще дві точно встановити. По підрахунку десь сім колонок вже стоїть. Ми не брали дозвільну документацію, тому що ця свердловина менш як 30 метрів і в нас обсяг води, який будуть брати в дні, коли не буде світла, не буде сягати більше трьох сотень кубів, так пише в законі.", – додала Віра Максимюк.



Щоб отримати дозвіл на облаштування цих свердловин треба отримати ряд погоджень, починаючи від архбудконтролю, бо це вважається об'єктом будівництва, завершуючи погодженням геологів, екологів та виготовленням паспорта свердловини, – повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в області Сергій Дудка.



З його слів, для буріння таких свердловин треба проходити процедуру оцінки впливу на довкілля, а також мати дозвіл на спеціальне водокористування.



"Влаштування такої кількості свердловин – це теж є загроза. Тому, що ці свердловини мають мати зони санітарної охорони свердловин. Вони проектом визначаються. Перша – це не менше 30 метрів. В цій зоні не може бути ні будинків, ні мереж ніяких", – каже посадовець.



Альтернативою буріння нових свердловин Сергій Дудка називає розконсервування існуючих колонок, що є на балансі "Луцькводоканалу". Зі слів директора комунального підприємства Віктора Гуменюка, у цьому немає потреби. Каже: навіть за повної відсутності світла в місті "Луцькводоканал" зможе забезпечити мінімальний тиск в мережі.



"Пожежних гідрантів в нас по місту близько 800, які приєднані до мережі. Їх можна відкривати і з них буде вода литися. Колонки – це якась ілюзія, не знаю, хто там її придумав і хто цю тему розкручує. Головне, щоб вода під тиском була в мережі, бо якщо її там немає, то не зможе вода підніматися", – додав керівник підприємства.



Зі слів заступника начальника Державної екологічної інспекції в області Сергія Дудки, реагувати на буріння свердловин у дворах екологи поки не будуть, бо під час воєнного стану діє заборона на перевірки.



"Рано чи пізно ці питання вилізуть законності будівництва їх", – додав посадовець.



Суми штрафів за самовільний видобуток води залежать від обсягів збитків нанесених довкіллю. Зі слів заступника начальника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, міські екологи поспілкуються з головами ОСББ, якщо питання зі свердловинами не вирішать, то звертатимуться до прокуратури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцьких дворах бурять свердловини та встановлюють колонки, де за відсутності електропостачання можна набрати води.Одна з таких водозабірних колонок знаходиться на вулиці Зацепи, – розповіла голова ОСББ інформує "Суспільне Луцьк".З її слів, свердловину пробурили декілька днів тому, аби під час критичної ситуації мешканці будинку могли набрати води."Це не питна вода, це для технічних цілей. Разом із установкою, із матеріалами ми заплатили 25 тисяч. Нас об'єдналося кілька будинків. Людям вийшло 40-50 з квартири", – каже Віра Максимюк.Зі слів голови ОСББ, мешканці охоче склалися грішми на буріння свердловини. Мешканка будинку Лариса Бондар зазначила: вода потрібна постійно, аби помити руки, поїсти, погратися з дитиною.Воду зі свердловини планують завезти на аналіз до приватної лабораторії, щоб переконатися у її безпечності. Голова ОСББ говорить, що після цього доступ до колонки обмежать і користуватимуться нею лише у випадку надзвичайних ситуацій."Три дні маємо спускати, щоб зійшов мул, потім оце все обмуруємо, закриємо і люди, які будуть мати ключик. Голови ОСББ чи старші по під'їзду в такі дні будуть мати змогу набирати", – сказала Віра Максимюк.Свердловини для видобутку технічної води пробурили і в сусідніх дворах, зокрема на вулиці Кравчука, 15 та поблизу Конякіна, 33. Зі слів голови ОСББ, усього встановили сім водозабірних колонок."Ми встановили три колонки і я маю ще дві точно встановити. По підрахунку десь сім колонок вже стоїть. Ми не брали дозвільну документацію, тому що ця свердловина менш як 30 метрів і в нас обсяг води, який будуть брати в дні, коли не буде світла, не буде сягати більше трьох сотень кубів, так пише в законі.", – додала Віра Максимюк.Щоб отримати дозвіл на облаштування цих свердловин треба отримати ряд погоджень, починаючи від архбудконтролю, бо це вважається об'єктом будівництва, завершуючи погодженням геологів, екологів та виготовленням паспорта свердловини, – повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в областіЗ його слів, для буріння таких свердловин треба проходити процедуру оцінки впливу на довкілля, а також мати дозвіл на спеціальне водокористування."Влаштування такої кількості свердловин – це теж є загроза. Тому, що ці свердловини мають мати зони санітарної охорони свердловин. Вони проектом визначаються. Перша – це не менше 30 метрів. В цій зоні не може бути ні будинків, ні мереж ніяких", – каже посадовець.Альтернативою буріння нових свердловин Сергій Дудка називає розконсервування існуючих колонок, що є на балансі "Луцькводоканалу". Зі слів директора комунального підприємства, у цьому немає потреби. Каже: навіть за повної відсутності світла в місті "Луцькводоканал" зможе забезпечити мінімальний тиск в мережі."Пожежних гідрантів в нас по місту близько 800, які приєднані до мережі. Їх можна відкривати і з них буде вода литися. Колонки – це якась ілюзія, не знаю, хто там її придумав і хто цю тему розкручує. Головне, щоб вода під тиском була в мережі, бо якщо її там немає, то не зможе вода підніматися", – додав керівник підприємства.Зі слів заступника начальника Державної екологічної інспекції в області Сергія Дудки, реагувати на буріння свердловин у дворах екологи поки не будуть, бо під час воєнного стану діє заборона на перевірки."Рано чи пізно ці питання вилізуть законності будівництва їх", – додав посадовець.Суми штрафів за самовільний видобуток води залежать від обсягів збитків нанесених довкіллю. Зі слів заступника начальника відділу інформаційної роботи Луцької міської ради Олександра Олішевського, міські екологи поспілкуються з головами ОСББ, якщо питання зі свердловинами не вирішать, то звертатимуться до прокуратури.

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