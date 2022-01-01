Зеленський прокоментував останні скандали з УПЦ МП

Володимир Зеленський прокоментував останні скандали, пов'язані з Українською православною церквою (Московського патріархату).



Про це йшлося під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада, –



Зеленський запевнив, що є "конкретна реакція СБУ на конкретних людей" з УПЦ МП.



"Ми не втручаємося (у діяльність УПЦ МП – ред.), але відповідати за свої дії вони повинні, як і будь-яка людина", – сказав він.



Президент запевнив, що йому відомо про останній



"Тільки так, згідно із законодавством ми маємо боротися з такими речами. Я непрофесійна людина в церковному праві, але хочу розібратися, щоб допомогти. Є люди, які кажуть, що ми маємо посилити суб'єктність інституції, яка займається релігіями (Департамент у справах релігій та національностей при Мінкульті). Я бачу, що є запит у суспільстві, щоб держава допомогла у цьому питанні. Але все потрібно робити по закону", – наголосив глава держави.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Священник МП із Ківерець подав до суду через заклики переходити до ПЦУ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипрокоментував останні скандали, пов'язані з Українською православною церквою (Московського патріархату).Про це йшлося під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада, – пише ТСН.Зеленський запевнив, що є "конкретна реакція СБУ на конкретних людей" з УПЦ МП."Ми не втручаємося (у діяльність УПЦ МП – ред.), але відповідати за свої дії вони повинні, як і будь-яка людина", – сказав він.Президент запевнив, що йому відомо про останній інцидент з Києво-Печерською лаврою, де у храмі виконували пісню, яка прославляла Росію . За його словами, у зв'язку з цим інцидентом була заведена кримінальна справа."Тільки так, згідно із законодавством ми маємо боротися з такими речами. Я непрофесійна людина в церковному праві, але хочу розібратися, щоб допомогти. Є люди, які кажуть, що ми маємо посилити суб'єктність інституції, яка займається релігіями (Департамент у справах релігій та національностей при Мінкульті). Я бачу, що є запит у суспільстві, щоб держава допомогла у цьому питанні. Але все потрібно робити по закону", – наголосив глава держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію