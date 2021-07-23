Священник МП із Ківерець подав до суду через заклики переходити до ПЦУ

Священник МП із Ківерець подав до суду через заклики переходити до ПЦУ
Священик УПЦ МП з Ківерців подав позов проти міськради через заклик до об'єднання із Православною церквою України.

Про це пише Zahid.net.

За його словами, заклик до прихожан московського патріархату є дискримінаційним і порушує право на свободу віросповідання. Втім, розглядаючи цю справу, суд вирішив, що оскільки йдеться про рекомендацію змінити конфесію, то й ніяких реальних утисків УПЦ МП не зазнала.

Зазначимо, що 5 серпня цього року депутати Ківерцівської міськради прийняла звернення до священиків та вірян УПЦ МП, у якому закликали переходити до Православної церкви України.

«Саме зараз настав той час, коли всі вірні християни, які до цього часу ще належали до московського патріархату, повинні зробити свій вибір. Багато з вас вже замислюються над тим, що далі неможливо перебувати в юрисдикції російського патріарха, а тому логічним та правильним є перехід до єдиної помісної Православної церкви України», – йдеться у зверненні.

Це рішення у суді намагались оскаржити двоє мешканців Ківерців: Сергій Гаврук, який назвав себе прихожанином Свято-Миколаївської громади УПЦ МП, та настоятель цього храму Олександр Кондратюк. Сергій Гаврук у позові зазначив, що цей документ «порушує його право і свободу віросповідання».

«Оскаржуваним рішенням Ківерцівської міської ради здійснюється дискримінація позивачів та інших людей на основі релігії чи переконань, таке рішення є образою гідності позивачів і людської особистості, воно є прямим заперечення принципів статуту ООН, беззаперечним порушенням прав людини та основоположних свобод», – зазначено у позові.

Натомість представник міськради зазначив, що це звернення не містить жодних прямих заборон щодо вірян УПЦ МП, а є швидше рекомендацією, а не забороною.

Суддя Волинського окружного адміністративного суду Віктор Валюх дійшов до висновку, що доводи позивачів про начебто порушення їхніх прав є «абстрактними та не містять жодного обґрунтування».

«На думку суду, безпосередньо позивачі не є потерпілими від оскаржуваного рішення, оскільки воно не спричинило суттєвого негативного впливу саме на позивачів і вони не зазнали жодної реальної шкоди», – постановив суддя.

Відтак він повністю відмовив у задоволенні позову. Зазначимо, що представники УПЦ МП мають можливість оскаржити його протягом тридцяти днів.



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Теги: священник, МП, Ківерці, суд
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