СБУ виявила у звільнених районах Миколаївщини більше 100 мін, які ворог сховав у школах





Про це



Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.



Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.



В результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили:



▪️ понад 200 танкових снарядів,

▪️ більше 100 мін,

▪️ 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,

▪️ 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,

▪️ 13 бойових гранат Ф-1,

▪️ 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,

▪️ понад 15 тисяч набоїв різного калібру.



Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.

Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.



Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївщини Служба безпеки встановила місцезнаходження потужних схронів з російськими боєприпасами.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.В результаті масштабної оперативної роботи, у нещодавно звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні співробітники СБУ виявили:▪️ понад 200 танкових снарядів,▪️ більше 100 мін,▪️ 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,▪️ 15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,▪️ 13 бойових гранат Ф-1,▪️ 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети,▪️ понад 15 тисяч набоїв різного калібру.Бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку.Наразі вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.Тривають комплексні заходи для викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до прихованого облаштування ворожих арсеналів.

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