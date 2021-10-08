У Ковелі можливі перебої з постачанням тепла і гарячої води
Сьогодні, 14:40
У Ковелі можливі перебої з постачанням теплової енергії та гарячої води.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"У зв’язку з аварійними/екстреними відключеннями електроенергії та тимчасовим знеструмленням деяких котелень ПТМ «Ковельтепло», можливі перебої з постачанням тепла та гарячої води", - йдеться в повідомленні.
«Ми все відновимо! Але треба час. І наш спокій та підтримка тим, хто безпосередньо усуває ці проблеми» - наголошує ковельський мер.
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
"У зв’язку з аварійними/екстреними відключеннями електроенергії та тимчасовим знеструмленням деяких котелень ПТМ «Ковельтепло», можливі перебої з постачанням тепла та гарячої води", - йдеться в повідомленні.
«Ми все відновимо! Але треба час. І наш спокій та підтримка тим, хто безпосередньо усуває ці проблеми» - наголошує ковельський мер.
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