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Байден заявив G7 і НАТО, що ракета в Польщі – від української ППО, – Reuters

Байден заявив G7 і НАТО, що ракета в Польщі – від української ППО, – Reuters
Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерела у НАТО в середу, пише "Європейська правда".

Байден раніше сказав журналістам в Індонезії в середу, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

Посли НАТО скликали екстрену зустріч у середу, щоб відреагувати на вибух поблизу українського кордону, який стався, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона, швидше за все, російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Агентство Associated Press повідомило з посиланням на джерела у США, що ракета могла бути ракетою української протиповітряної оборони.


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Теги: Росія, Україна, війна
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