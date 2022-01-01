У Луцьку вантажівка наїхала на Mitsubishi

У Луцьку вантажівка наїхала на Mitsubishi
Сьогодні, 16 листопада, близько 9:00, на вулиці Набережній трапилася ДТП за участі вантажівки марки Man та легковика Mitsubishi.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Через несправність, водій легковика зупинився на проїжджій частині та ввімкнув аварійну світлову сигналізацію. Керманич вантажівки, здійснюючи маневр об’їзду автівки марки Mitsubishi, не дотримався бокового інтервалу та здійснив наїзд.

В результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
У Луцьку вантажівка наїхала на Mitsubishi

Учасники ДТП вирішили розібратись у ситуації за допомогою європротоколу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Байден заявив G7 і НАТО, що ракета в Польщі – від української ППО, – Reuters
Сьогодні, 13:25
У Луцьку затримали «закладчика»: знайшли наркотиків на 300 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:20
У Луцьку вантажівка наїхала на Mitsubishi
Сьогодні, 13:10
Як курсуватиме потяг «Ковель – Ужгород»: розповіли деталі
Сьогодні, 13:00
Різновиди світлодіодних стрічок та особливості їхнього монтажу*
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
У Луцьку ввечері Opel збив пішохода: постраждалого госпіталізували У Луцьку ввечері Opel збив пішохода: постраждалого госпіталізували
15 листопад, 11:08
У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi
11 листопад, 13:22
Суд призначив 17 тисяч штрафу водієві, який під наркотиками в'їхав у луцький парк Суд призначив 17 тисяч штрафу водієві, який під наркотиками в'їхав у луцький парк
11 листопад, 11:50
У Луцьку водій таксі відкрив двері просто у тролейбус У Луцьку водій таксі відкрив двері просто у тролейбус
08 листопад, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Росія несе всю відповідальність. Немає вини України з ракетою ППО у Польщі», – Столтенберг
Сьогодні, 14:22
 0
СБУ виявила у звільнених районах Миколаївщини більше 100 мін, які ворог сховав у школах
Сьогодні, 14:09
 0
Сьогодні на Волині застосовуватимуть графіки аварійного вимкнення світла
Сьогодні, 14:03
 0
Священник МП із Ківерець подав до суду через заклики переходити до ПЦУ
Сьогодні, 13:50
 0
Дуда прокоментував падіння ракети у Польщі
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8