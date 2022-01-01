У Луцьку вантажівка наїхала на Mitsubishi





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.



Через несправність, водій легковика зупинився на проїжджій частині та ввімкнув аварійну світлову сигналізацію. Керманич вантажівки, здійснюючи маневр об’їзду автівки марки Mitsubishi, не дотримався бокового інтервалу та здійснив наїзд.



В результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



Учасники ДТП вирішили розібратись у ситуації за допомогою європротоколу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 листопада, близько 9:00, на вулиці Набережній трапилася ДТП за участі вантажівки марки Man та легковика Mitsubishi.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Через несправність, водій легковика зупинився на проїжджій частині та ввімкнув аварійну світлову сигналізацію. Керманич вантажівки, здійснюючи маневр об’їзду автівки марки Mitsubishi, не дотримався бокового інтервалу та здійснив наїзд.В результаті чого відбулася дорожньо-транспортна пригода. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Учасники ДТП вирішили розібратись у ситуації за допомогою європротоколу.

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