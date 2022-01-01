Різновиди світлодіодних стрічок та особливості їхнього монтажу*

Різновиди світлодіодних стрічок та особливості їхнього монтажу*
Для освітлення кімнати зовсім необов'язково викликати електрика чи виконувати ряд складних операцій, що потребують знань та інструменту. За допомогою LED-стрічки можна організувати як декоративне, так і основне освітлення. Достатньо замовити світлодіодні стрічки на led-story.ua, щоб кардинально змінити інтер’єр.

Види стрічок


Дехто помилково вважає, що такі освітлювальні прилади можуть давати лише холодний білий колір, який навантажує зір. Але сучасні світлодіоди можуть світити й теплим білим. Тобто світло буде таким же, як у звичайних ламп, без будь-якого дискомфорту. Крім того, світлодіоди можуть бути кольоровими. Крім одного певного кольору, допускається його зміна в широкому діапазоні.

В одному метрі такого гнучкого приладу може бути від кількох десятків до 200-240 світлодіодів. Всі LED-стрічки діляться на кілька груп:

- для загального освітлення (потужності вистачає, щоб повністю відмовитися від ламп, люстр, бра, торшерів, світильників);

- для локального підсвічування всередині та зовні приміщень;

- декоративні – для оформлення деталей, розставлення акцентів.
Звісно, перший тип найбільш потужний. Він використовує приблизно 11 Вт/м.

Правила монтажу


Головне правило при використанні такої стрічки – доступ повітря (вентиляція). Якщо неможливо організувати потік повітря, то монтаж здійснюється на спеціальний профіль з алюмінію. Алюмінієвий профіль обов’язково використовується, якщо мова йде про використання LED-стрічки, як основного джерела світла. При постійному перегріванні (без використання профілю) яскравість світлодіодів знизиться вдвічі за 2-3 роки.

Також будуть потрібні інструменти (дриль, ножівка по металу, ножиці, рулетка, нівелір). Зазвичай такі джерела світла підключаються через блок живлення, а не напряму. Його можна придбати окремо, виходячи з параметрів обладнання. Увімкнення та вимкнення світла здійснюється за допомогою невеликого пульта дистанційного керування. З його ж допомогою проводиться і зміна режимів роботи.


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Теги: LED-стрічки, світлодіодні стрічки
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