Різновиди світлодіодних стрічок та особливості їхнього монтажу*





Види стрічок

Дехто помилково вважає, що такі освітлювальні прилади можуть давати лише холодний білий колір, який навантажує зір. Але сучасні світлодіоди можуть світити й теплим білим. Тобто світло буде таким же, як у звичайних ламп, без будь-якого дискомфорту. Крім того, світлодіоди можуть бути кольоровими. Крім одного певного кольору, допускається його зміна в широкому діапазоні.



В одному метрі такого гнучкого приладу може бути від кількох десятків до 200-240 світлодіодів. Всі LED-стрічки діляться на кілька груп:



- для загального освітлення (потужності вистачає, щоб повністю відмовитися від ламп, люстр, бра, торшерів, світильників);



- для локального підсвічування всередині та зовні приміщень;



- декоративні – для оформлення деталей, розставлення акцентів.

Звісно, перший тип найбільш потужний. Він використовує приблизно 11 Вт/м.



Правила монтажу

Головне правило при використанні такої стрічки – доступ повітря (вентиляція). Якщо неможливо організувати потік повітря, то монтаж здійснюється на спеціальний профіль з алюмінію. Алюмінієвий профіль обов’язково використовується, якщо мова йде про використання LED-стрічки, як основного джерела світла. При постійному перегріванні (без використання профілю) яскравість світлодіодів знизиться вдвічі за 2-3 роки.



Також будуть потрібні інструменти (дриль, ножівка по металу, ножиці, рулетка, нівелір). Зазвичай такі джерела світла підключаються через блок живлення, а не напряму. Його можна придбати окремо, виходячи з параметрів обладнання. Увімкнення та вимкнення світла здійснюється за допомогою невеликого пульта дистанційного керування. З його ж допомогою проводиться і зміна режимів роботи.





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