У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою





Про це



Тіло загиблого прибуде у рідне село Паридуби орієнтовно об 11 годині.



«Просимо мешканців громади віддати шану та гідно зустріти воїна», – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 листопада, відбудеться чин похорону загиблого Героя Миколи Лампіки Про це повідомляє Смідинська громада.Тіло загиблого прибуде у рідне село Паридуби орієнтовно об 11 годині.«Просимо мешканців громади віддати шану та гідно зустріти воїна», – йдеться у дописі.

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