У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою
Сьогодні, 01:33
Сьогодні, 17 листопада, відбудеться чин похорону загиблого Героя Миколи Лампіки.
Про це повідомляє Смідинська громада.
Тіло загиблого прибуде у рідне село Паридуби орієнтовно об 11 годині.
«Просимо мешканців громади віддати шану та гідно зустріти воїна», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!
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Про це повідомляє Смідинська громада.
Тіло загиблого прибуде у рідне село Паридуби орієнтовно об 11 годині.
«Просимо мешканців громади віддати шану та гідно зустріти воїна», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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