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У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою

У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою
Сьогодні, 17 листопада, відбудеться чин похорону загиблого Героя Миколи Лампіки.

Про це повідомляє Смідинська громада.

Тіло загиблого прибуде у рідне село Паридуби орієнтовно об 11 годині.

«Просимо мешканців громади віддати шану та гідно зустріти воїна», – йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: Чин похорону, прощання, Микола Лампіка
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У четвер, 17 листопада, волиняни прощатимуться із військовим Миколою Лампікою
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