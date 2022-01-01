Війна із Росією забрала життя волинянина Миколи Лампіки

Війна із Росією забрала життя волинянина Миколи Лампіки
На війні із Росією загинув житель Смідинської громади Микола Лампіка, який боронив незалежність України.

Про це повідомляють на сторінці громади.

49-річний Микола Лампіка - житель села Паридуби.

Інформацію щодо прибуття нададуть згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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Теги: Лампіка, Паридуби, загиблий
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