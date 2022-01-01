Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям
Сьогодні, 20:38
На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям.
Про це розповіла Суспільному керівниця штабу Наталія Прокопук.
Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту, — розповідає волонтерка Людмила Шкворець.
Додає: нині потрібен чоловічий одяг, військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.
Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя, на Волинь приїхала з родиною три тижні тому.
"На початку війни ми самі збирали гроші для маріупольців, які тікали звідти, а тепер самі потребуємо допомоги, так склалося", – говорить жінка.
Нині волонтери штабу готують чергову партію сухпайків для оборонців України.
Волонтерить у штабі Інна Пустовіт. Її чоловік у лавах Збройних сил України боронить батьківщину від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки та оселилися на Волині.
До волонтерської роботи у штабі залучають школярів, – говорить Наталія Прокопчук. Діти власноруч складають сухпайки для військових.
Волонтерка Наталія Прокопук каже – долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали – переселенців і військових.
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Про це розповіла Суспільному керівниця штабу Наталія Прокопук.
Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту, — розповідає волонтерка Людмила Шкворець.
Додає: нині потрібен чоловічий одяг, військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.
Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя, на Волинь приїхала з родиною три тижні тому.
"На початку війни ми самі збирали гроші для маріупольців, які тікали звідти, а тепер самі потребуємо допомоги, так склалося", – говорить жінка.
Нині волонтери штабу готують чергову партію сухпайків для оборонців України.
Волонтерить у штабі Інна Пустовіт. Її чоловік у лавах Збройних сил України боронить батьківщину від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки та оселилися на Волині.
До волонтерської роботи у штабі залучають школярів, – говорить Наталія Прокопчук. Діти власноруч складають сухпайки для військових.
Волонтерка Наталія Прокопук каже – долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали – переселенців і військових.
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