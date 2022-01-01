Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям





Про це розповіла Наталія Прокопук.



Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту, — розповідає волонтерка Людмила Шкворець.



Додає: нині потрібен чоловічий одяг, військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.



Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя, на Волинь приїхала з родиною три тижні тому.



"На початку війни ми самі збирали гроші для маріупольців, які тікали звідти, а тепер самі потребуємо допомоги, так склалося", – говорить жінка.



Нині волонтери штабу готують чергову партію сухпайків для оборонців України.



Волонтерить у штабі Інна Пустовіт. Її чоловік у лавах Збройних сил України боронить батьківщину від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки та оселилися на Волині.



До волонтерської роботи у штабі залучають школярів, – говорить Наталія Прокопчук. Діти власноруч складають сухпайки для військових.



Волонтерка Наталія Прокопук каже – долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали – переселенців і військових.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям.Про це розповіла Суспільному керівниця штабуЩоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту, — розповідає волонтеркаДодає: нині потрібен чоловічий одяг, військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя, на Волинь приїхала з родиною три тижні тому."На початку війни ми самі збирали гроші для маріупольців, які тікали звідти, а тепер самі потребуємо допомоги, так склалося", – говорить жінка.Нині волонтери штабу готують чергову партію сухпайків для оборонців України.Волонтерить у штабі. Її чоловік у лавах Збройних сил України боронить батьківщину від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки та оселилися на Волині.До волонтерської роботи у штабі залучають школярів, – говорить Наталія Прокопчук. Діти власноруч складають сухпайки для військових.Волонтерка Наталія Прокопук каже – долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали – переселенців і військових.

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