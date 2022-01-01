Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям

Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям
На Волині працює волонтерський штаб "Генерація змін". Тут допомагають військовим та переселенцям.

Про це розповіла Суспільному керівниця штабу Наталія Прокопук.

Щоб внутрішньо переміщені люди могли взяти у штабі необхідний одяг, або ж взуття мають надати довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту, — розповідає волонтерка Людмила Шкворець.

Додає: нині потрібен чоловічий одяг, військовим, які перебувають на реабілітації та лікуванні у медичних закладах Волині. Його можуть приносити до волонтерського штабу лучани.

Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя, на Волинь приїхала з родиною три тижні тому.

"На початку війни ми самі збирали гроші для маріупольців, які тікали звідти, а тепер самі потребуємо допомоги, так склалося", – говорить жінка.
Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям

Нині волонтери штабу готують чергову партію сухпайків для оборонців України.

Волонтерить у штабі Інна Пустовіт. Її чоловік у лавах Збройних сил України боронить батьківщину від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки та оселилися на Волині.
Робота волонтерського штабу на Волині: допомагають військовим і переселенцям

До волонтерської роботи у штабі залучають школярів, – говорить Наталія Прокопчук. Діти власноруч складають сухпайки для військових.

Волонтерка Наталія Прокопук каже – долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали – переселенців і військових.

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Теги: Волинь, волонтери, штаб
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