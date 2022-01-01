Україна та США побудують малий модульний реактор
Сьогодні, 19:22
Україна та США домовилися про започаткування нового пілотного проекту з будівництва малого модульного реактора (ММР).
Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНІАН.
Вона зазначила, що міністр енергетики України Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі уклали домовленість під час 27-ї Кліматичної конференції ООН.
У рамках нового проекту на території України мають збудувати малий модульний реактор.
Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи "Проект Фенікс", яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ядерне паливо.
Варто зазначити, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.
Російські окупанти понад місяць цілеспрямовано завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.
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Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНІАН.
Вона зазначила, що міністр енергетики України Герман Галущенко та посланник президента США з питань клімату Джон Керрі уклали домовленість під час 27-ї Кліматичної конференції ООН.
У рамках нового проекту на території України мають збудувати малий модульний реактор.
Також Керрі оголосив про започаткування ініціативи "Проект Фенікс", яка пришвидшить перехід вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ядерне паливо.
Варто зазначити, що малі модульні реактори відрізняються меншими розмірами та потужністю, ніж звичайні, які встановлюються на АЕС. Їхня перевага у тому, що вони можуть бути побудовані у важкодоступних місцях.
Російські окупанти понад місяць цілеспрямовано завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України.
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