 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»

Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»
РФ вивела в Чорне море 14 кораблів, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр», його загальний залп складає вісім ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»
Сьогодні, 18:37
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці «Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»
Сьогодні, 18:37
 0
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
 0
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
 0
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
 0
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8