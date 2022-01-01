Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»





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Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.



Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;



до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ вивела в Чорне море 14 кораблів, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр», його загальний залп складає вісім ракет.Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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