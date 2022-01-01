Росія вивела в Чорне море 14 бойових кораблів, у тому числі один носій «Калібрів»
Сьогодні, 18:37
РФ вивела в Чорне море 14 кораблів, один із яких є носієм крилатих ракет «Калібр», його загальний залп складає вісім ракет.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.
Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.
Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;
до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.
Крім того, за інформацією військових, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи в Азовському морі на бойовому чергуванні один корабель. У Середземному морі чергують десять російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.
Окрім того, зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 30 суден, із них чотири судна рухалось із протоки Босфор;
до Чорного моря – 32 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Також повідомляється, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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