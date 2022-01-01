 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині

Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Росія завдала ракетного удару по місту Курахове на Донеччині.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", йдеться в повідомленні.

Ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.

Кириленко закликав жителів області виїжджати через російські обстріли.
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині

"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли", - зазначає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці «Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Фізично я – в Луцьку, душа моя – в Маріуполі»: історія переселенки-держслужбовиці
Сьогодні, 17:09
 0
Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині
Сьогодні, 16:31
 0
Вихваляли «рускій мір»: в СБУ вже вивчають усі деталі інциденту в одному з храмів Києво-Печерської Лаври
Сьогодні, 16:05
 0
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
 0
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8