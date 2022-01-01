Росія завдала ракетного удару по Кураховому на Донеччині





Про це Павло Кириленко.



"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", йдеться в повідомленні.



Ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.



Кириленко закликав жителів області виїжджати через російські обстріли.



"Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли", - зазначає він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала ракетного удару по місту Курахове на Донеччині.Про це повідомив керівник Донецької ОВА"Ракетного удару по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", йдеться в повідомленні.Ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще 2 житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.Кириленко закликав жителів області виїжджати через російські обстріли."Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли", - зазначає він.

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