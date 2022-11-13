Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн





Про це пише



"У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що Міг-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", - йдеться в повідомленні.



Проєкт зазначає, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 із номером RF-92339 був переобладнаний на модифікацію К (яка може нести на собі "Кинджал" – ред.), до цього така інформація була тільки про RF-92462.



"Беларускі Гаюн" припускає, що і третій МіГ-31К з номером RF-92333, який перебуває в Мачулищах, також може нести на собі "Кинджали" і здатний запускати їх на відстані в 2 000 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що отримав фотодокази, що російський МіГ-31К, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача, проводив тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".Про це пише Українська правда з посиланням на Беларускі Гаюн."У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що Міг-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", - йдеться в повідомленні.Проєкт зазначає, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 із номером RF-92339 був переобладнаний на модифікацію К (яка може нести на собі "Кинджал" – ред.), до цього така інформація була тільки про RF-92462."Беларускі Гаюн" припускає, що і третій МіГ-31К з номером RF-92333, який перебуває в Мачулищах, також може нести на собі "Кинджали" і здатний запускати їх на відстані в 2 000 км.

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