 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн

Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що отримав фотодокази, що російський МіГ-31К, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача, проводив тренувальні польоти з гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Про це пише Українська правда з посиланням на Беларускі Гаюн.

"У розпорядженні моніторингової групи "Беларускі Гаюн" з'явилися фотодокази, що Міг-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92339, який літав над Білоруссю в супроводі винищувача з Барановичів, проводив польоти, несучи на собі гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", - йдеться в повідомленні.

Проєкт зазначає, що це фото вперше візуально підтверджує, що МіГ-31 із номером RF-92339 був переобладнаний на модифікацію К (яка може нести на собі "Кинджал" – ред.), до цього така інформація була тільки про RF-92462.
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн

"Беларускі Гаюн" припускає, що і третій МіГ-31К з номером RF-92333, який перебуває в Мачулищах, також може нести на собі "Кинджали" і здатний запускати їх на відстані в 2 000 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 13:59
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 12:30
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Сьогодні, 12:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 13:59
У Луцьку загубився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 13:02
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 13:59
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 12:30
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Сьогодні, 12:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський винищувач проводив у Білорусі тренування з ракетою «Кинджал», – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 15:31
 0
Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
 0
Росіяни перевозять ракети з Білорусі на Донбас, – Беларускі Гаюн
Сьогодні, 13:59
 0
У Луцьку загубився 6-річний хлопчик
Сьогодні, 13:02
 0
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8