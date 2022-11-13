Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк
Сьогодні, 14:46
В Офісі президента вважають, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після звільнення Донецька чи Луганська.
Про це повідомив у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк, пише LB.ua.
"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив Подоляк.
Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".
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Про це повідомив у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк, пише LB.ua.
"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив Подоляк.
Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".
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