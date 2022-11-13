Росія буде готова виводити війська з України після звільнення Донецька чи Луганська, – Подоляк





Про це повідомив у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк, пише



"Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив Подоляк.



Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Офісі президента вважають, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після звільнення Донецька чи Луганська.Про це повідомив у Twitter радник голови ОП, пише LB.ua "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - повідомив Подоляк.Він також додав, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію