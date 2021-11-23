У Луцьку загубився 6-річний хлопчик

6-річна дитина загубилися у Луцьку — патрульні розшукали і повернули її рідним.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 12 листопада, близько 11-ї години, волинським патрульним надійшов виклик від стурбованої матері. Заявниця повідомила про те, що на вулиці Кравчука зник її 6-річний син. Жінка розповіла, що вони разом вийшли на прогулянку, дитина їхала поруч на самокаті. Проте якоїсь миті він поїхав вперед і та втратила його з поля зору.Інспектори оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з матір’ю, яка надала чіткий опис хлопчика.Патрульнітастали на пошуки. І невдовзі віднайшли згубу в одному із дворів мікрорайону. Він був наляканий та плакав. Тож інспектори заспокоїли дитину та передали матері.Жінка щиро подякувала патрульним за допомогу.