Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину

Олександр Тарнавський, Андрій Грицьков, Михайло Драпатий, Андрій Гнатов та генерал-майор Андрій Ковальчук, який родом з Волині.



Про це Ганна Маляр.



"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - йдеться вповідомленні.



Ось хто звільняє наші території на Півдні:



Олександр Тарнавський, бригадний генерал,



Андрій Ковальчук, генерал-майор,



Андрій Грицьков, бригадний генерал,



Михайло Драпатий, бригадний генерал,



Андрій Гнатов, бригадний генерал.



"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - наголошує Маляр.





Додатково: Андрій Ковальчук – родом із Волині, села Щитинь, що на Любешівщині. Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Олександрія». Начальник штабу — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командир 80-ї бригади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів:та генерал-майор, який родом з Волині.Про це повідомила заступник міністра оборони"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - йдеться вповідомленні.Олександр Тарнавський, бригадний генерал,Андрій Ковальчук, генерал-майор,Андрій Грицьков, бригадний генерал,Михайло Драпатий, бригадний генерал,Андрій Гнатов, бригадний генерал."Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - наголошує Маляр.Додатково: Андрій Ковальчук – родом із Волині, села Щитинь, що на Любешівщині. Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Олександрія». Начальник штабу — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командир 80-ї бригади.

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