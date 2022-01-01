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Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину

Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів: Олександр Тарнавський, Андрій Грицьков, Михайло Драпатий, Андрій Гнатов та генерал-майор Андрій Ковальчук, який родом з Волині.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - йдеться вповідомленні.

Ось хто звільняє наші території на Півдні:

Олександр Тарнавський, бригадний генерал,

Андрій Ковальчук, генерал-майор,
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину

Андрій Грицьков, бригадний генерал,

Михайло Драпатий, бригадний генерал,

Андрій Гнатов, бригадний генерал.

"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - наголошує Маляр.
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину


Додатково: Андрій Ковальчук – родом із Волині, села Щитинь, що на Любешівщині. Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Олександрія». Начальник штабу — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командир 80-ї бригади.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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