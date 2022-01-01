Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Сьогодні, 12:09
Контрнаступом ЗСУ на Південному напрямку командують четверо бригадних генералів: Олександр Тарнавський, Андрій Грицьков, Михайло Драпатий, Андрій Гнатов та генерал-майор Андрій Ковальчук, який родом з Волині.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - йдеться вповідомленні.
Ось хто звільняє наші території на Півдні:
Олександр Тарнавський, бригадний генерал,
Андрій Ковальчук, генерал-майор,
Андрій Грицьков, бригадний генерал,
Михайло Драпатий, бригадний генерал,
Андрій Гнатов, бригадний генерал.
"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - наголошує Маляр.
Додатково: Андрій Ковальчук – родом із Волині, села Щитинь, що на Любешівщині. Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Олександрія». Начальник штабу — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командир 80-ї бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - йдеться вповідомленні.
Ось хто звільняє наші території на Півдні:
Олександр Тарнавський, бригадний генерал,
Андрій Ковальчук, генерал-майор,
Андрій Грицьков, бригадний генерал,
Михайло Драпатий, бригадний генерал,
Андрій Гнатов, бригадний генерал.
"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - наголошує Маляр.
Додатково: Андрій Ковальчук – родом із Волині, села Щитинь, що на Любешівщині. Генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ «Олександрія». Начальник штабу — перший заступник командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ, командир 80-ї бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
Сьогодні, 12:30
Генерал-майор з Волині Андрій Ковальчук командує військами, які визволяли Херсонщину
Сьогодні, 12:09
На Луганщині російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку: перехоплена розмова СБУ
Сьогодні, 11:35
Медіа