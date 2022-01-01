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Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю

Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю
На кордоні Волинської області з Білоруссю будується стіна – залізобетонний паркан з колючим дротом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який перебував з робочою поїздкою на Волині.

"Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - йдеться в повідомленні.

Під час робочої поїздки у Волинську область Кирило Тимошенко відвідав також обласну лікарню – регіон має сучасний, облаштований заклад, який може якісно та вчасно надати допомогу. Також передали допомогу військовим.












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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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