Залізобетонний паркан з колючим дротом: як будується стіна на кордоні Волині з Білоруссю





Про це Кирило Тимошенко, який перебував з робочою поїздкою на Волині.



"Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - йдеться в повідомленні.



Під час робочої поїздки у Волинську область Кирило Тимошенко відвідав також обласну лікарню – регіон має сучасний, облаштований заклад, який може якісно та вчасно надати допомогу. Також передали допомогу військовим.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні Волинської області з Білоруссю будується стіна – залізобетонний паркан з колючим дротом.Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України, який перебував з робочою поїздкою на Волині."Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Звісно, роботи ідуть не тільки на Волині. Це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією", - йдеться в повідомленні.Під час робочої поїздки у Волинську область Кирило Тимошенко відвідав також обласну лікарню – регіон має сучасний, облаштований заклад, який може якісно та вчасно надати допомогу. Також передали допомогу військовим.

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