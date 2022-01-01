На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО





Про це Кирило Тимошенко.



Таким чином вже облаштували близько 3 км кордону, роботи тривають.



Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.



"Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - сказав Тимошенко.



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