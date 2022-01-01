На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО

На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
На Волині зводять інженерні загородження, які включають в себе рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

Таким чином вже облаштували близько 3 км кордону, роботи тривають.

Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.

"Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - сказав Тимошенко.
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, кордон, зводять стіну
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
«Військові безупинно моніторять ситуацію»: Погуляйко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні «Військові безупинно моніторять ситуацію»: Погуляйко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні
06 листопад, 17:46
Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента Кордон з Білоруссю у межах Волині перевірив заступник керівника Офісу президента
27 липень, 17:05
У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО У районі на Волині, який межує з Білоруссю, укріплюють лінію кордону. ФОТО
13 липень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8