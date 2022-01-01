На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
На Волині зводять інженерні загородження, які включають в себе рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
Таким чином вже облаштували близько 3 км кордону, роботи тривають.
Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.
"Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - сказав Тимошенко.
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Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
Таким чином вже облаштували близько 3 км кордону, роботи тривають.
Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії.
"Важливо, що над облаштуванням кордону системно працює обласна влада та місцевий бізнес. Ми всі хочемо захисту, ми робимо все, щоб зупинити навіть гіпотетичне просування ворога", - сказав Тимошенко.
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