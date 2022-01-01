На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла

На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
«Укренерго» на 11 листопада скасувало у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у «Волиньобленерго».

Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.

Проте, як зауважується, навіть за умови відміни ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
02 листопад, 08:59
Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня Графіки відключень світла на Волині оприлюднять наступного тижня
28 жовтень, 17:30
У Луцьку – масові скарги на відключення світла У Луцьку – масові скарги на відключення світла
01 лютий, 10:21
Яка ситуація з опаленням у Волинській області Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8