На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла





Про це повідомили у «Волиньобленерго».



Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.



Проте, як зауважується, навіть за умови відміни ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укренерго» на 11 листопада скасувало у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у «Волиньобленерго».Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.Проте, як зауважується, навіть за умови відміни ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

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