Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
На Волині жителі у рамках проєкту «Прихисток» прихистили у своїх домівках 19 372 людей.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Таким чином, з березня по вересень цього року домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень.
З 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць.
Окрім того, 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо).
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Таким чином, з березня по вересень цього року домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень.
З 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць.
Окрім того, 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо).
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