Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень





Про це Юрій Погуляйко.



Таким чином, з березня по вересень цього року домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень.



З 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць.



Окрім того, 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині жителі у рамках проєкту «Прихисток» прихистили у своїх домівках 19 372 людей.Про це повідомив голова Волинської ОВАТаким чином, з березня по вересень цього року домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень.З 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць.Окрім того, 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо).

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