Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень

Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
На Волині жителі у рамках проєкту «Прихисток» прихистили у своїх домівках 19 372 людей.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Таким чином, з березня по вересень цього року домогосподарства області отримали компенсації за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 8,3 млн гривень.

З 1 жовтня 2022 року до 31 березня 2023 року сума компенсації на витрати за одну людину становить 900 гривень в місяць.

Окрім того, 8,1 млн гривень компенсовано з держбюджету на оплату комунальних послуг закладів державної та комунальної форм власності Волині, у яких проживали переселенці (гуртожитки, освітні установи тощо).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: переселенці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
Схожі новини
Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць Волинь продовжує приймати переселенців: скільки є ще вільних місць
27 жовтень, 15:20
Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку Постільна білизна, ковдри і подушки: потреби пункту допомоги переселенцям в Луцьку
27 жовтень, 10:00
На які посади та як працевлаштовують на Волині людей, які приїхали сюди через війну На які посади та як працевлаштовують на Волині людей, які приїхали сюди через війну
14 жовтень, 13:20
На Волині для родин переселенців організували розваги з кінною прогулянкою та пікніком. ВІДЕО На Волині для родин переселенців організували розваги з кінною прогулянкою та пікніком. ВІДЕО
11 жовтень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
 0
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
 0
Медіа
відео
1/8